Horizon Forbidden West si aggiorna ancora: la patch 1.23 sistema un grosso bug di Burning Shores

Horizon Forbidden West si aggiorna ancora con l’arrivo della nuova patch 1.23 risolve diversi problemi, tra cui un grosso bug di Burning Shores, la nuova espansione del gioco. Il bug in questione impediva in sostanza ai giocatori di progredire nell’avventura quando veniva dato loro il compito di seguire Seyka nella torre.

Ebbene, la nuova patch risolve questo e altri bug minori legati ad altre quest. Sono state inoltre migliorate anche le routine comportamentali di alcune Macchine con l’eliminazione di glitch minori che impedivano loro di attaccare o rialzarsi dopo essere state colpite. Oltre a ciò, questo nuovo aggiornamento include anche correzioni per le armi, per alcune abilità, per l’interfaccia utente e diversi crash. Trovate le note complete dell’aggiornamento a questo indirizzo.

Patch 1.23 for Horizon Forbidden West: Burning Shores is now live on PS5 and includes highly-requested fixes for 'Following Seyka Into The Tower' and Aerial Capture: North.

📝 Read the full patch notes here: https://t.co/mdRRTfW0vs pic.twitter.com/gSGcr163HD

— Guerrilla (@Guerrilla) May 3, 2023