Firefox ha acquisito l’azienda che ha sviluppato Fakespot, l’estensione che segnala le recensioni false

Mozilla ha annunciato di aver acquisito Fakespot, una startup che offre un sito web e un’estensione del browser che aiuta gli utenti a individuare recensioni false o non affidabili. Non sono stati divulgati i termini finanziari dell’accordo. Gli strumenti di Fakespot possono essere utilizzati per individuare recensioni false elencate su vari store online, tra cui Amazon, Yelp, TripAdvisor e altri.

Fondata nel 2016, Fakespot, con sede a New York, utilizza un sistema di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico per rilevare schemi e somiglianze tra le recensioni al fine di individuare quelle che probabilmente sono false (cioè acquistate dal proprietario dell’attività per ingannare i potenziali clienti).

Fakespot fornisce una valutazione o un punteggio per le recensioni del prodotto per aiutare i consumatori a prendere decisioni più informate quando effettuano un acquisto. L’obiettivo del sito web e dell’estensione per browser è quello di aiutare gli utenti a beccare i prodotti (ma anche i ristoranti e gli hotel) che hanno ricevuto un gran numero di recensioni false.

“Fakespot continuerà a funzionare su tutti i principali browser web e dispositivi mobili, e il team di Mozilla investirà per continuare a migliorare l’esperienza di Fakespot per i suoi numerosi e dedicati utenti”, ha detto il Chief Product Officer di Mozilla Steve Teixeira in un post sul blog.