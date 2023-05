Dune: Parte Due, trailer del secondo capitolo del film di Denis Villeneuve

Dopo tanta attesa, ecco finalmente il trailer di Dune: Parte Due, secondo capitolo dell’epopea fantascientifica tratta dai romanzi di Frank Herbert e diretta da Denis Villeneuve, che riparte da zero dopo lo sfortunato film di David Lynch, la poco nota serie tv e il mai portato a compimento progetto di Alejandro Jodorowsky. La pellicola, Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, è l’attesissimo seguito dell’acclamato “Dune”, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar. Distribuito da Warner Bros. Pictures, sarà nelle sale dal prossimo 1 novembre.

Villeneuve afferma che Part Two non è propriamente un “sequel”, quanto effettivamente la seconda parte del film uscito nel 2021: del resto, il primo si chiudeva con un enorme cliffhanger e non poteva certo dirsi autoconclusivo, avendo “semplicemente” introdotto la vicenda e il periglioso cammino del protagonista, Paul Atreides.

Paul dovrà ora affrontare una prova durissima: cavalcare un verme della sabbia, qualcosa di mai compiuto prima da uno straniero come lui, accolto nella tribù dei Fremen a patto che riesca a divenire uno di loro.

È questione di vita o di morte, dato che se sbagli sei morto. Si tratta di un rito di passaggio, il modo in cui si diventa adulti nel mondo dei Fremen. È una parte molto importante della loro cultura e rispettano i vermi come fossero semidei, intrattenendo con loro un rapporto di tipo religioso.

afferma il regista, che in questo secondo film non solo ci ripresenta i personaggi interpretati da Timothee Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Rebecca Ferguson e Dave Bautista, ma anche altre figure finora inedite, come quella della principessa Irulan, figlia dell’imperatore Shaddam IV (interpretata da Florence Pugh, definita da Villeneuve stesso “regale”) e di Austin Butler nel ruolo dell’erede Harkonnen, Feydh-Rautha, spietato elemento che entrerà in contrasto con Paul. Si tratta del personaggio che, nel film di David Lynch, fu interpretato da Sting. “Un incrocio tra un serial killer psicotico e sociopatico e Mick Jagger” stando alla curiosa descrizione del regista. Il cast vedrà anche il ritorno di Javier Bardem, Charlotte Rampling e Stephen McKinley Henderson, mentre tra i nuovi ingressi troviamo anche Christopher Walken, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

Dune – Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides, che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro, che solo lui è in grado di prevedere.

Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts e basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo. Villeneuve torna nuovamente a lavorare con il team di filmmaker del primo “Dune” composto da Greig Fraser, direttore della fotografia vincitore di un Oscar®, Patrice Vermette, scenografa premiata con l’Oscar®, Joe Walker, montatore anche lui vincitore di un Premio Oscar, Paul Lambert, supervisore degli effetti visivi vincitore di un Oscar e Jacqueline West, costumista nominata all’Oscar. La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar® Hans Zimmer. “Dune – Parte Due” è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia.

