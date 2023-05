Dredge: svelata la roadmap di aggiornamenti e DLC post-lancio

Team17 e Black Salt Games hanno svelato la roadmap dei contenuti post-lancio per Dredge. Gli sviluppatori hanno rivelato che sono in arrivo tutta una serie di aggiornamenti con nuove funzionalità per il gioco ed un DLC a pagamento. Come potete vedere nell’immagine riportata qui sotto, il primo update arriverà nel secondo trimestre del 2023 ed introdurrà una feature molto richiesta dai giocatori: i marcatori per la mappa.

Sempre durante il secondo trimestre arriverà il secondo aggiornamento gratuito, che aggiungerà la Modalità Fotografica e la modalità Passiva, che impedisce ai mostri di attaccare la barca permettendo al giocatore di concentrarsi sull’attività di pesca.

Con l’arrivo della modalità fotografica, tra l’altro, apparirà anche un nuovo personaggio, che suggerirà al giocatore dove fotografare varie specie marine rare, alcune completamente nuove.

Il terzo aggiornamento, disponibile nel terzo trimestre del 2023, introdurrà la personalizzazione della barca. I giocatori potranno finalmente decorare la barca con varie bandiere e verniciarla con diversi colori. Infine, nel quarto trimestre arriverà un DLC a pagamento che introdurrà una nuova sequenza narrativa, nuovi personaggi, un nuovo equipaggiamento e nuove specie di pesci.

Ricordiamo, infine, che Dredge, l’apprezzato gioco di pesca con elementi horror dal taglio lovecraftiano, è disponibile ora su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC