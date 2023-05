Prehistoric Planet 2: ecco il trailer della docuserie di Apple TV+

Apple TV+ ha condiviso il trailer di Prehistoric Planet 2, la docuserie che ha già conquistato gli appassionati di dinosauri con la sua prima stagione, grazie a filmati mozzafiato, ed a nuovi grandi dettagli sull’epoca Cretacea.

Ecco il trailer.

Nella nuova stagione saranno esplorati cinque nuovi habitat, e si passerà dall’India al Madagascar fino al Nord America. L’obiettivo è quello di offrire uno sguardo nuovo e inedito al modo di vivere dei dinosauri nel Cretaceo.

Nella seconda stagione di Prehistoric Planet vedremo anche nuovi dinosauri come i Tarchia, gli Ankylosaurus, e l’immancabile Tyrannosaurus rex. In aggiunta ci saranno anche le musiche di Hans Zimmer ed Andrew Christie per Bleeding Fingers Music. Ed ancora avremo i contributi sonori di Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music.

A produrre il progetto ci sono BBC Studios Natural History e la casa di effetti visivi MPC (The Lion King, The Jungle Book), che ha lavorato in sinergia con Jellyfish Pictures (The Book of Boba Fett, Spirit: Untamed).

Prehistoric Planet 2 uscirà il 22 maggio.