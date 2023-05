Mortal Kombat 12: Ed Boon presenta il primo teaser

I canali social della saga di Mortal Kombat hanno lanciato un video di ringraziamento con i saluti dei membri del NetherRealm Studios in occasione del trentennale della truculenta e popolarissima saga di picchiaduro. La clip è stata rilanciata anche dallo storico boss e ideatore Ed Boon, che come didascalia ha scritto “Un grande GRAZIE da noi, con un (non così sottile) anticipo di quel che sta per arrivare”.

A big THANK YOU from us, with a (not so subtle) tease of what’s koming 👍🏻#MortalKombat pic.twitter.com/p02TeUiBGK — Ed Boon (@noobde) May 1, 2023

Difatti, alla fine del video, proprio dopo i saluti di Boon, c’è un breve teaser ambientato all’interno di quella che sembra una clessidra, con gli ultimi granelli che stanno cadendo dall’alto. L’ultimo, in particolare, esplode prima di toccare il fondo. Il tutto sembra molto simbolico: quando il conto alla rovescia della clessidra si esaurirà, ci sarà un annuncio esplosivo! Inoltre, la simbologia della clessidra non è casuale dato che si riferisce al finale di Mortal Kombat 11, al boss Kronika e a Liu Kang che utilizza la sua clessidra, probabilmente rebootando tutta la linea temporale della serie. C’è il sentore comune, difatti, che il dodicesimo episodio fungerà da reboot della saga: come non è ancora dato saperlo, ma l’annuncio dovrebbe oramai essere imminente.

Sembra che il 2023 potrebbe davvero essere l’anno della rinascita per tutto il franchise, dato che inizieranno le riprese del secondo lungometraggio live action e arriverà anche Mortal Kombat: Onslaught, che sarà il primo capitolo del franchise di Mortal Kombat realizzato per dispositivi portatili dall’uscita di Mortal Kombat Mobile, che ha fatto registrare oltre 150 milioni di installazioni ed è uno dei cinque picchiaduro più scaricati su iOS e Android.

Stiamo espandendo i confini di Mortal Kombat per permettere ai giocatori di vivere il franchise in nuovi modi, rimanendo allo stesso tempo fedeli alla sua natura più profonda. Con Mortal Kombat: Onslaught abbiamo ripensato Mortal Kombat trasformandolo in un GDR strategico di squadra con personaggi collezionabili e rapidi combattimenti di gruppo in mischia che entusiasmeranno sia i fan di vecchia data che quelli dell’ultima ora.

ha affermato in proposito Boon.

Leggi anche: