Maltese Falcon: terminato il lavoro di refit del sailing yacht

Il cantiere Lusben ha recentemente portato a termine un complesso lavoro di refit sul celebre sailing yacht Maltese Falcon, costruito dal cantiere Perini Navi. L’operazione di refit ha richiesto un intervento nel bacino del cantiere di Livorno, con un pescaggio di sei metri e la progettazione di un sistema ad hoc per mettere in secco l’imbarcazione.

Una volta sistemato nel nuovo bacino galleggiante, il team di professionisti di Lusben ha potuto avviare il progetto di refit, che ha previsto numerose attività di manutenzione e miglioramento. In particolare, sono stati rinnovati i sistemi di bordo, come generatori, motori principali ed eliche, mentre è stato svolto un intervento sul sistema di movimentazione degli alberi, particolarmente complesso.

In aggiunta, il cantiere si è occupato della pitturazione dello scafo, completamente riverniciato nel caratteristico “Blu Perini”, un colore che richiede particolari condizioni di lavorazione. Sono stati inoltre sostituiti il teak sulla coperta e gli interni dell’imbarcazione, per offrire agli ospiti una zona notte più accogliente ed elegante, oltre a una cucina attrezzata per servire pranzi e cene.

Il lavoro di refit ha richiesto tempi di consegna sfidanti, ma ha avuto come risultato non solo un miglioramento estetico e di comfort, ma anche un aumento delle prestazioni dell’imbarcazione, con una riduzione dei consumi e delle emissioni, grazie alle migliorie adottate sui sistemi di bordo.

Il direttore commerciale di Lusben, Gianni Paladino, ha commentato positivamente il progetto di refit, sottolineando l’importanza delle competenze dei professionisti del cantiere nell’affrontare un progetto così complesso. Anche il comandante di Maltese Falcon, Piefrancesco Cafaro, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal cantiere, che ha permesso di collaborare con professionalità e tempestività per soddisfare le richieste dell’armatore. L’88 metri Maltese Falcon sarà disponibile per il charter in diverse destinazioni di crociera a partire da giugno, dopo aver trascorso diversi mesi in cantiere per il complesso lavoro di refit svolto da Lusben.