Jared Leto vestito da gatto al Met Gala ha conquistato il web

Jared Leto ha sempre trovato negli ultimi anni un modo per distinguersi, soprattutto durante il Met Gala. E durante l’evento di quest’anno, che omaggiava Karl Lagerfeld, ha fatto un qualcosa che resterà negli annali, considerando che si è presentato travestito da gatto (citando il felino dello stilista), scatenando la reazione sorpresa di tutti i presenti, e conquistando il web.

Su Twitter l’hashtag Jared Leto ha prodotto 118.000 interazioni. Ecco alcuni tweet sull’attore al Met Gala.

WHY IS JARED LETO WEARING A FURSUIT 😭 pic.twitter.com/HEDkgfLzKh

aubrey plaza and jared leto at the met gala’s after party purrr pic.twitter.com/pPI2FuWnT7

— joco✶ (@JUISGRL) May 2, 2023