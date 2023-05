iOS 17 cambierà le app Salute e Apple Wallet, ecco come

Si vocifera che le app Wallet e Salute riceveranno un importante aggiornamento con iOS 17 e oggi il leaker @analyst941 ha condiviso alcune simulazioni che rappresenterebbero i cambiamenti di design che ci aspettiamo di vedere.

Nella simulazione dell’app Wallet, c’è una barra di navigazione in basso che separa le diverse funzioni disponibili nell’app. Vengono elencate le categorie Carte, Contanti, Chiavi, ID e Ordini. Si noti – come sottolinea il sito MacRumors – che questa è una simulazione, quindi la scrittura “ID’s” è probabilmente un errore. C’è anche una scheda “Pass e altro”, e il leaker afferma che ci sono altre funzioni in arrivo.

Gli utenti potranno presumibilmente scorrere verso il basso per accedere a un’interfaccia di ricerca per trovare una carta o un pass specifico e c’è un pulsante “Transazioni“. Rispetto al design attuale dell’app Wallet, questo sarebbe un miglioramento funzionale perché renderebbe più semplice trovare determinate funzioni come pass specifici e dettagli dell’ordine. Non sarebbe una sorpresa vedere un design del genere dato le molte funzioni che l’app Wallet ora svolge oltre a conservare carte di credito e debito.

Per quanto riguarda l’app Salute, Analyst941 sostiene che la sezione “Preferiti” sotto “Riepilogo” verrà ridisegnata con un’interfaccia a schede. Ogni scheda avrà “dati grafici” che includono “grafici colorati”, “tabelle” e altre informazioni.

Analyst941 ha diffuso informazioni accurate sulle Dynamic Island dell’iPhone 14 Pro prima del lancio dello scorso anno, ma Mac Rumors invita comunque i suoi lettori a prendere queste informazioni con la giusta cautela. Estendiamo l’invito anche a voi: Analyst941 non è attivo da moltissimi anni e il fatto che un tipster ci abbia preso in passato non significa certo che sia infallibile.