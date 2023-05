Final Fantasy XVI, nuovi trailer di gameplay illustrano le caratteristiche del gioco

Square Enix ha pubblicato diversi nuovi trailer di gameplay di Final Fantasy 16 che mostrano in azione le abilità, opzioni per l'accessibilità e tanto altro ancora.

Square Enix ha pubblicato sul sito ufficiale giapponese di Final Fantasy XVI diversi nuovi trailer di gameplay che illustrano le diverse caratteristiche del gioco. Si parte dal filmato dedicato ai poteri Eikon per poi passare alle abilità di Clive, fino ad arrivare alle opzioni per l’accessibilià e al party. Insomma, i nuovi filmati vi offrono una breve panoramica su tutte le novità di questo nuovo attesissimo capitolo della serie Final Fantasy. Di seguito tutti i filmati:

Ricordiamo che Final Fantasy XVI narra una nuova storia dell’universo di Final Fantasy, questa volta ambientata nell’inedito regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla però quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli.

Protagonista di questa nuova storia sarà Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di “Primo Scudo di Rosaria” e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. All’inizio dell’avventura, per, Clive rimarrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.

Ormai manca un mese e mezzo al lancio del gioco ed il titolo è tornato a mostrarsi di recente nell’approfondito State of Play dedicato che hanno mostrato ben 20 minuti di gameplay inedito del gioco. A questo punto non resta che attendere l’arrivo della demo confermata da Naoki Yoshida che dovrebbe focalizzarsi maggiormente sul combattimento per permetterci di scoprire più da vicino le potenzialità del nuovo combat system.

Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 su PS5.