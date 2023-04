Final Fantasy 16: venti minuti di gameplay inedito dal nuovo State of Play

Dal momento in cui Final Fantasy 16 è stato presentato nel PlayStation 5 Showcase del 2020, i fan di tutto il mondo hanno atteso con impazienza i dettagli sull’ambientazione dark fantasy del gioco, come i potenti Eikon e i loro Dominanti, nonché sullo spettacolare nuovo sistema di combattimento action: tutte info centellinate nel corso di questi anni. Arriva oggi, a due mesi dall’uscita del gioco (prevista – e confermata – per il 22 giugno) uno speciale video State of Play con venti minuti di presentazione dedicata al titolo Square Enix.

Il video ha mostrato molto gameplay completamente inedito e, senza dubbio, in gran parte spettacolare: alcuni dettagli piuttosto basilari e scontati come negozi e armaioli, mappa di gioco, skill tree etc., ma la presentazione è letteralmente esplosa quando si è passati dal mostrare l’esplorazione al combat system, su cui non si è scesi in troppi dettagli ma si è preferito mostrare la spettacolarità delle battaglie, galvanizzanti e ricche di pathos, fino agli scontri tra Eikon, che arriveranno a utilizzare non solo dei simil-quick time event ma anche sistemi di gioco particolari presi in prestito da altri generi. Già, perché abbiamo visto, tra le altre cose, una sorta di sezione shooter e un’altra da kaiju game, coi mostroni che si fronteggiavano in una sorta di ginormico picchiaduro.

Final Fantasy 16 narra una nuova storia dell’universo di Final Fantasy, questa volta ambientata nell’inedito regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre. La pace di questo mondo vacilla però quando la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i domini dei Cristalli. Il destino del mondo è così nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, uomini e donne in grado di evocarne il temibile potere.

Questa, in particolare, è la storia di Clive Rosfield, un guerriero che è stato investito del titolo di “Primo Scudo di Rosaria” e che ha giurato di proteggere il suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. Presto Clive verrà coinvolto in una grossa tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Ifrit, un’entità oscura e misteriosa che porta con sé una grande calamità.

Con – come da tradizione – personaggi straordinari e una storia ricca e affascinante, Final Fantasy 16 sarà disponibile in un’edizione standard e in ben altre tre edizioni aggiuntive. È già possibile pre-ordinare l’edizione standard e la Deluxe Edition del gioco, mentre il pre-ordine della Collector’s Edition è disponibile solo sullo Square Enix Store. Chi pre-ordinerà Final Fantasy 16 riceverà due contenuti scaricabili: l’arma Cuorefiero e il Portafortuna di Cait Sith (un accessorio che aumenta i guil guadagnati).

Leggi anche: