Droni per le consegne: nuova legge in Florida

La Florida ha approvato una nuova legislazione, SB1068, che mira a facilitare la consegna con i droni definendo i porti per i droni e esentando questi ultimi da determinate norme antincendio. Questa legislazione rappresenta una grande vittoria per l’industria della consegna con i droni in Florida e si prevede che incoraggerà la crescita di questo settore.

La legge SB1068 è un emendamento alla legge sulla Sistemi di aeromobili senza equipaggio della Florida, progettata per prevenire le regolamentazioni locali riguardanti lo sviluppo dei porti per la consegna con i droni, infrastrutture critiche per il funzionamento dei servizi di consegna con i droni su larga scala.

I porti per la consegna con i droni, come quelli proposti da Walmart per i loro servizi di consegna a domicilio, non sono grandi strutture, ma la mancanza di definizioni, standard e comprensione riguardo all’infrastruttura per la consegna con i droni può portare a processi di approvazione lunghi in alcune comunità.

La nuova legge definisce un porto per i droni (inferiore a 1500 piedi quadrati, costruito in un’area non residenziale e costruito in conformità ai codici edilizi dello stato della Florida) e esenta i porti per i droni dalla conformità a determinate norme antincendio (che non si applicano ragionevolmente alle strutture per i porti per i droni). Inoltre, la legge protegge le aziende di consegna con i droni e i porti per i droni dalle restrizioni dei quartieri locali:

(c) Salvo diversa disposizione espressa, una suddivisione politica non può negare l’emissione di una licenza fiscale, un permesso di sviluppo o un’altra autorizzazione all’uso a un servizio di consegna con i droni o emanare o far rispettare un’ordinanza o una risoluzione che vieti il funzionamento di un servizio di consegna con i droni sulla base della posizione del suo porto per i droni.