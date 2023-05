Diablo 4: nuovo trailer dedicato all’open beta “Server Slam”

Diablo 4 torna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato all'open beta Server Slam, prevista per questo mese.

Diablo IV torna a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato all’Open Beta “Server Slam” prevista per questo mese. La nuova beta pubblica si terrà, infatti, dal 12 al 14 maggio 2023 e, come suggerisce il nome stesso, questo nuovo test è staro pensato per stressare i server dell’attesissimo titolo prima del lancio del gioco completo. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che la beta Server Slam di Diablo 4 sarà aperta a tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation e Xbox. Si tratta dell’ultima occasione per provare il gioco prima del lancio con tutte le modifiche alle classi e le migliorie finali apportate dal team. Come sottolineato dal team, non potrete usare i personaggi già creati né si potranno trasferire nel gioco completo i progressi ottenuti.

Per quanto riguarda le novità, invece, i dungeon ora includono obiettivi che potranno essere completati più facilmente e i personaggi stavolta non potranno superare il livello 20. Di conseguenza, lo scontro con il World Boss, Ashava, sarà ancora più complesso rispetto a quello affrontato alle scorse settimane.

Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Leggi anche: