Deadpool 3: Hugh Jackman con la barba lunga è pronto a interpretare Wolverine

Hugh Jackman si è mostrato in una foto prima del Met Gala con una barba lunga in stile Logan, pronto, probabilmente, per Deadpool 3.

Hugh Jackman ha di recente postato una foto in preparazione del Met Gala, in cui si è mostrato con una lunga barba, probabilmente pronto per vesitre ancora una volta i panni di Wolverine in Deadpool 3. Alcuni siti hanno fatto notare che si tratta della stessa lunghezza di barba che l’attore aveva nel film Logan.

Ecco l’immagine.

C’è anche chi sostiene che la barba potrebbe non essere il look totale di Hugh Jackman per il Wolverine di Deadpool 3, ma che magari potrebbe essere utilizzata come raccordo tra il nuovo film e la pellicola Logan. Le riprese di Deadpool 3 inizieranno proprio questo mese.

Il regista Shawn Levy ha detto sulla preparazione del progetto:

Sviluppare un film su Deadpool è una delle cose più divertenti che ci possano essere, perché non è solo una questione che riguarda un film R-Rated. Questa sarà una storia piena di cose autoreferenziali, un elemento che rende unico questo franchise.

Deadpool 3 uscirà nelle sale cinematografiche l’8 novembre 2024.