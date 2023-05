Only Murders in the Building 3: rivelata la data d’uscita

Ecco rivelata da Steve Martin e Martin Short la data d'uscita di Only Murders in the Building 3.

Steve Martin e Martin Short hanno rivelato la data d’uscita di Only Murders in the Building 3, la serie TV che negli Stati Uniti è distribuita su Hulu, mentre in Italia arriverà direttamente su Disney+. La terza stagione di Only Murders in the Building sarà disponibile dall’8 agosto.

C’è attesa per Only Murders in the Building 3, considerando che negli episodi farà il suo esordio il character interpretato da Meryl Streep. Nella terza stagione sarà presente tra le new entry, oltre al character della Streep, anche un personaggio interpretato da Paul Rudd. Nei nuovi episodi Mabel, Charles, e Oliver dovranno scoprire cosa è accaduto proprio al character di Rudd, morto sul palco durante una rappresentazione.

Si tratta di uno show che ha ricevuto consensi sia da parte del pubblico che della critica, considerando che la prima stagione ha guadagnato 17 nomination agli Emmy, ottenendo tre premi. Su Rotten Tomatoes Only Murders in the Building ha addirittura ottenuto il 100% di consensi da parte della critica, ed il 93% del pubblico.