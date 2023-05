Gran Turismo: il trailer del film uscirà domani

Domani, 2 maggio, sarà disponibile online il trailer di Gran Turismo, il film tratto dalla popolare saga videoludica che avrà come protagonista David Harbour, l’interprete di Hopper in Stranger Things. Nel frattempo è stata diffusa una breve clip di anteprima.

Ecco il filmato.

High speed brings higher stakes. 🚥 @GranTurismo is the exhilarating true story of Jann Mardenborough, a gamer who became a real-life racecar driver. Exclusively in theaters August. TRAILER TOMORROW. pic.twitter.com/sHpYCgtNMB — Sony Pictures (@SonyPictures) May 1, 2023

Il film è diretto da Neill Blomkamp (District 9), con la sceneggiatura realizzata da Jason Hall (American Sniper) e Zach Baylin (King Richard). I protagonisti del progetto saranno Archie Madekwe, Orlando Bloom e David Harbour.

Il resto del cast sarà composto da Darren Barnett (Never Have I Ever), Djimon Hounsou (Shazam! Fury of the Gods), Thomas Kretschman (Avengers: Age of Ultron), Richard Cambridge (The IT Crowd), Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig (Naomi), e Josha Stradowski.

Father Stu e Jacques Jouffret saranno i direttori della fotografia di Gran Turismo, mentre la colonna sonora sarà realizzata da Stephen Barton. I produttori saranno Josh Bratman, Carter Swan, DeVon Franklin, Doug Belgrad, Asad Qizilbash, Dana Brunetti, e Elizabeth Cantillon.