Fourier: il progetto di integrazione fotovoltaica vince il bando CSEA

Un nuovo progetto è il vincitore del bando CSEA in qualità di integrazione fotovoltaica che trasforma gli edifici in produttori di energia.

FOURIER è il nome del progetto vincitore del bando CSEA per il finanziamento di soluzioni di integrazione dei moduli fotovoltaici nel costruito. Il progetto dimostra le potenzialità del perfetto fotovoltaico integrato, ad alta sostenibilità produttiva, facilità d’uso da parte dei costruttori, basso costo e alta efficienza.

Il fotovoltaico integrato negli edifici rappresenta la soluzione ottimale per ridurre i consumi, abbattere le emissioni e dire addio progressivamente ai combustibili fossili. Si prevede che il mercato del BIPV (Building-Integrated PhotoVoltaic) raggiungerà i 94,4 mld di dollari entro il 2031.

Il progetto “FOURIER” (FotovOltaico efficiente in facciata per il fUturo pRossimo della rEte elettRica), proposto da Camlin Italy (capofila) (ufficio Henesis Srl) e altri partner strategici, tra cui Gruppo Focchi, specializzato nella realizzazione di facciate per grandi edifici e Applied Materials Italia S.r.l., azienda leader nella fornitura di macchine impiegate nella produzione di celle solari, è supportato da due istituti di ricerca: Cnr-Imem, esperto nello sviluppo di celle fotovoltaiche basate su calcogenuri, e Eurac Research, esperto nello studio di affidabilità dei sistemi fotovoltaici, nell’analisi della risorsa solare e del supporto per l’integrazione di tali tecnologie negli edifici e nelle reti elettriche.

Il progetto permette di fare un ulteriore passo in direzione della realizzazione di edifici Nearly Zero Energy Building, capaci di produrre più energia di quella necessaria. Ma l’integrazione del fotovoltaico non sempre è di semplice attuazione. Gli output del progetto sono tre:

Un modulo fotovoltaico ad alta efficienza, progettato ab-inizio sulla base di specifiche funzionali, strutturali ed estetiche dettate dal partner industriale che opera direttamente sul mercato delle facciate innovative

Un mock-up di facciata che dimostri il valore aggiunto della progettazione integrata modulo-facciata

Un dimostratore di cella fotovoltaica tandem a 4 terminali basata su una tecnologia innovativa sviluppata in collaborazione con l’Istituto IMEM-CNR e concepita da Camlin Italy come componente chiave per una futura versione 2.0 del modulo a più alta efficienza

La collaborazione tra Camlin Italy e Cnr-Imem ha permesso lo sviluppo di una tecnologia a basso costo e ad alta scalabilità per la progettazione di celle solari a film sottile a base di calcogenuri, adatte all’accoppiamento ottico con celle al silicio ad elevata efficienza. Inoltre, questa collaborazione ha permesso di ottenere notevoli risultati in termini di efficienza e costo di produzione delle celle solari, grazie all’utilizzo di materiali a basso costo e ad alta purezza. Il progetto FOURIER prevede la realizzazione di un mock-up di facciata che dimostrerà il valore aggiunto della progettazione integrata modulo-facciata, consentendo di valutare l’impatto estetico e funzionale dei moduli fotovoltaici integrati direttamente nelle facciate degli edifici.