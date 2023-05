Cliffhanger: Sylvester Stallone protagonista del reboot

Arrivano delle notizie dagli Stati Uniti che riguardano Sylvester Stallone, il popolare interprete di Rocky sarà protagonista del reboot di un suo film cult: stiamo parlando di Cliffhanger – L’ultima sfida, lungometraggio del 1993.

Nel film Sylvester Stallone veste i panni di Gabriel “Gabe” Walker, un soccorritore che lavora in alta quota. Per il reboot Ric Roman Waugh, il regista di “Angel Has Fallen” e di “Greenland,” lavorerà alla realizzazione del progetto, con la sceneggiatura che sarà scritta da Mark Bianculli (“Hunters”).

Il produttore di “Fast and Furious”, Neal H. Moritz di Original Film, lavorerà alla produzione del lungometraggio assieme a Rocket Science, allo stesso Stallone, ed a Braden Aftergood di Balboa Productions.

Ric Roman Waugh ha dichiarato sul progetto: