The First Slam Dunk: cinque card da collezione per la prima giornata di proiezioni

L’hype dei fan per l’uscita nelle sale di The First Slam Dunk è palpabile, e Anime Factory ha ideato un’iniziativa per incentivare l’affluenza al primissimo giorno di proiezioni, il 10 maggio, che ricordiamo sarà quello non solo del debutto italiano ma anche internazionale della pellicola, che avverrà in lingua originale. Per gli spettatori del 10 maggio, difatti, in molte sale selezionate sarà possibile ricevere cinque esclusive card da collezione. Ecco dunque l’elenco delle sale convenzionate, insieme al nuovo spot “countdown” -10.

Prodotto da TOEI Animation, The First Slam Dunk è in arrivo nei cinema italiani distribuito da Anime Factory, come evento di una settimana, in questi giorni:

il 10 maggio in anteprima in versione originale sottotitolata

dall’11 al 17 maggio in versione doppiata

Sinossi:

Da sempre, Ryota Miyagi e la pallacanestro sono una cosa sola. A trasmettergli l’amore per il basket è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare “l’imbattibile” Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

