Super Mario Bros. Il Film sfonda il tetto del miliardo di dollari al box-office

Nintendo, Illumination e Universal Pictures hanno molto da festeggiare: Super Mario Bros. Il Film continua a macinare biglietti e record, nazionali e internazionali. Le nuove previsioni di box-office, difatti, dicono che la pellicola animata ha ormai raggiunto la soglia di un miliardo di dollari mondiali al botteghino, una cifra di tutto rispetto che anche Disney con i suoi Classici fatica a raggiungere, negli ultimi anni, il che è tutto dire.

Sono circa 488 i milioni di dollari racimolati al botteghino statunitense, a cui vanno ad aggiungersi 535 dai mercati internazionali, tra cui l’Italia, dove dove viaggia verso i 18 milioni di euro. Forse è ancora presto per dichiarare un vincitore nella corsa agli incassi del 2023, dato che ci sono diversi altri grandi titoli in uscita nel corso dell’anno, come Fast X, Guardiani della Galassia Vol.3, Mission: Impossible – Dead Reckoning, Oppenheimer, Spider-Man: Accross the Spider-Verse, ma è davvero probabile che finirà nella top tre dei film più apprezzati dal pubblico.

Per la prima volta, i due colossi dell’intrattenimento globale Nintendo e Illumination hanno unito le forze per creare Super Mario Bros. – Il film, una nuova avventura per il grande schermo con protagonista l’idraulico più famoso nella cultura popolare degli ultimi quarant’anni. Ambientato nel mondo dei videogiochi di Super Mario, il film porta il pubblico in un nuovo universo vibrante ed elettrizzante, diverso da qualsiasi altro mai creato prima, per assistere ad un evento cinematografico ricco di azione e comicità. Impegnati a riparare una conduttura d’acqua sotterranea a Brooklyn, gli idraulici Mario e il fratello Luigi, vengono catapultati attraverso un tubo misterioso in un mondo magico. Quando però i fratelli vengono separati, Mario intraprende una ricerca epica per trovare Luigi. Con l’assistenza di un abitante del Regno dei Funghi, Toad, e un po’ di addestramento dalla risoluta sovrana del Regno dei Funghi, la Principessa Peach, Mario dovrà mettere in campo tutte le sue abilità.

