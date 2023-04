TicWatch Pro 5 senza più segreti: è il primo smartwatch con il chip Snapdragon W5+ Gen 1

Sappiamo che il primo smartwatch Wear OS con il chip Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm sarebbe stato prodotto da Mobvoi fin dal luglio scorso. Ora è emerso un leak quasi completo del TicWatch Pro 5.

Grazie ad Amazon, ora sappiamo che avrà un “Display tondo a doppio strato da 1,43” che abbina OLED a uno “schermo FSTN colorato dinamico personalizzato con retroilluminazione” per prolungare la durata della batteria (611mAh). Mobvoi sostiene fino a 80 ore in “Modalità Smart” e fino a 45 giorni in “Modalità essenziale”, mentre la ricarica rapida dovrebbe fornire il 65% in 30 minuti.

TicWatch è un brand che produce smartwatch, wearable e alcuni altri gadget tech che si è rapidamente fatto notare per i suoi prezzi aggressivi e che ha rapidamente preso importanti quote di mercato su Amazon. Spesso i prodotti di questo brand sono protagonisti di offerte piuttosto interessanti.

È protetto da Gorilla Glass, mentre attorno al display c’è una zigrinatura. Troviamo una corona rotante sul bordo destro con un pulsante appena sopra, in una configurazione simile al Pixel Watch. È disponibile in nero ossidiana e con cinturini da 24 mm.

Il piacere di scorrere attraverso il mondo digitale con la risposta immediata della corona rotante del TicWatch Pro 5, completa di feedback aptico soddisfacente, eleva l’esperienza di indossare uno smartwatch a nuove vette. Scorri per cambiare le schede, aumentare o diminuire il volume della musica e persino ingrandire e rimpicciolire le mappe con facilità, con un solo dito o con i guanti. Questa corona ti offre un controllo senza sforzo e versatile

si legge nella descrizione del prodotto.

È alimentato dallo Snapdragon W5+ Gen 1 a 4 nm con 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Per quanto riguarda la connettività, c’è il Bluetooth 5.2, Wi-Fi a 2,4 GHz e GPS + Beidou + Glonass + Galileo + QZSS con un’app bussola, oltre a un barometro. Troviamo ovviamente tutte le principali funzioni per monitorare la salute, tra cui VO2 Max, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno. C’è una resistenza all’acqua 5ATM e una certificazione US-MIL-STD 810H. Altre immagini mostrano la scatola e la presenza di Google Pay, così come il cavo di ricarica, che sembra avere uno standard proprietario. Insomma, di questo smartwatch conosciamo già tutto… fuorché disponibilità e prezzo.