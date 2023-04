Minecraft Legends si aggiorna su PC e console con l’update 1.17: tutte i dettagli dell’aggiornamento

Minecraft Legends si aggiorna con l’arrivo della versione 1.17.28951. L’aggiornamento introduce tutta una serie di aggiustamenti che migliorano l’esperienza di gioco su PC e console. Nello specifico, l’update 1.17 migliora innanzitutto il sistema di matchmaking: una volta installato, l’aggiornamento consente di unirsi alle lobby dei propri amici, basta invitarli per assicurarsi che siano nostri alleati. L’ottimizzazione del netcode va inoltre ad abbattere i tempi di attesa per la ricerca di una partita: invece di attendere 60 secondi dopo aver trovato almeno sei giocatori, ora serviranno dieci secondi.

#MinecraftLegends just launched and over 3 million players have already hopped in! We’re pleased to announce our first game update, which is starting to make its way to supported platforms right now!

Find out more here: https://t.co/R9gVpqsA0J pic.twitter.com/hA0heojV4B

— Minecraft Legends (@legends_game) April 28, 2023