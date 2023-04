Apple AirPods contraffatti, maxi-sequestro in un aeroporto americano

In totale, gli agenti hanno sequestrato prodotti Apple falsi del valore di 290.000 dollari. Confezione replicata alla perfezione: provenivano dalla Cina.

Le contraffazioni degli AirPods è un problema enorme e la situazione è peggiorata notevolmente nel corso degli ultimi anni. Al punto che Apple con iOS 16 ha introdotto una funzione che avverte gli utenti se collegano un paio di AirPods contraffatti.

Nel tentativo di reprimere il problema, gli ufficiali dell’Aeroporto Internazionale di Washington Dulles hanno recentemente sequestrato 1.000 paia di AirPods contraffatti, insieme a una collezione di Apple Watch Ultra contraffatti.

In totale, gli agenti hanno sequestrato prodotti Apple falsi del valore di 290.000 dollari, secondo un rapporto di NBC Washington. I prodotti erano nella “classica confezione bianca distintiva” di Apple e erano diretti dalla Cina a un magazzino in Virginia. In totale, la spedizione includeva 1.000 falsi paia di AirPods Pro e 50 falsi dispositivi Apple Watch Ultra:

Gli agenti hanno ispezionato quattro spedizioni inviate dalla Cina a un indirizzo nella contea di Fairfax, Virginia, a Dulles il 15 marzo. Le spedizioni contenevano 1.000 AirPods Pro Apple e 50 Apple Watch, secondo un comunicato della Dogana e Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti.

Gli esperti di contraffazione del Machinery Centers of Excellence and Expertise (CEE) hanno esaminato le foto dei prodotti e hanno stabilito che erano contraffatti. Hanno stimato il prezzo al dettaglio del prodotto intorno ai 290.000 dollari.

Il racket della contraffazione delle AirPods è costato ad Apple oltre 3 miliardi di dollari

Apple è in guerra contro la contraffazione dei suoi prodotti da anni, ma fin da sempre le linee più colpite dal problema sono state le AirPods e le AirPods Pro. Un rapporto del 2021 ha stimato che le AirPods false hanno causato ad Apple una perdita di circa 3,2 miliardi di dollari.