Starship di SpaceX ha distrutto la rampa di lancio: ecco come l’azienda lo impedirà in futuro

Il debutto del razzo Starship ha causato danni estesi alla rampa di lancio in Texas: ecco come l’azienda spaziale intende evitarli in futuro

La SpaceX di Elon Musk utilizzerà per il suo prossimo lancio una piastra d’acciaio raffreddata ad acqua in grado di resistere al decollo più potente del mondo, dopo che il tentativo di debutto del suo razzo Starship di raggiungere lo spazio ha causato danni estesi alla rampa di lancio. Il gigantesco veicolo spaziale è esploso a 37 kk nel cielo, pochi minuti dopo il decollo in un volo di prova senza equipaggio. A terra, nel sito di lancio di SpaceX in Texas, i motori del razzo – che sono oltre 30 – si sono accesi con più forza di qualsiasi altro razzo al mondo, colpendo violentemente il pavimento della rampa di lancio mentre il velivolo prendeva lentamente il volo. Musk ha dichiarato che l’azienda spaziale ha “iniziato a costruire una massiccia piastra d’acciaio raffreddata ad acqua da collocare sotto il supporto di lancio“, ma che non sarebbe stata pronta prima del lancio del 20 aprile. Ha suggerito che sarebbe stata pronta per l’installazione prima del prossimo tentativo di lancio, ovvero “tra uno o due mesi“. Musk ha anche dichiarato che SpaceX “pensava erroneamente” – sulla base di un test a terra – che le fondamenta della rampa di lancio sarebbero sopravvissute a un solo lancio, anche se i motori durante il test hanno funzionato a metà della loro potenza.

L’opzione dei deviatori di fiamma

Altri siti di lancio negli Stati Uniti, come le rampe di SpaceX al Kennedy Space Center della NASA in Florida, utilizzano dei deviatori di fiamma: grandi corridoi cavernosi che si allontanano dalla parte inferiore del razzo per dirigere le code infuocate in un percorso controllato, con l’obiettivo di ridurre al minimo i danni. Senza questo piano, i detriti sollevati durante il decollo potrebbero colpire il razzo stesso e compromettere la missione, dicono gli ingegneri. “Le rampe di lancio e di atterraggio sono delicate. Ogni piccola cosa che va storta può causare un effetto cerniera che crea un problema gigantesco”, ha dichiarato su Twitter Phil Metzger, scienziato planetario dell’Università della Florida centrale che ha studiato gli effetti a terra dei lanci e degli atterraggi dei razzi. “Questo perché si sta cercando di smaltire in modo sicuro una quantità di gas ad altissima energia, quella che serve a sparare un razzo nel cielo“. La Federal Aviation Administration, che regola la sicurezza dei siti di lancio e supervisiona le indagini tecniche sugli incidenti dei razzi commerciali, dovrà approvare le modifiche all’infrastruttura della piattaforma di lancio di Starship prima del prossimo tentativo di lancio, ha dichiarato Tom Marotta, consulente di altre aziende spaziali per le normative sui lanci. “La sfida più grande per SpaceX è che la FAA valuti la sua soluzione in lamiera d’acciaio e decida che è conforme alle normative in modo tempestivo“, ha detto Marotta.