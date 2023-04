Silent Hill: The Short Message è stato rimosso dalla rating board taiwanese

Silent Hill: The Short Message è stato rimosso dal database dell’ente di classificazione taiwanese. A riportare la notizia è stato Dusk Golem su Twitter, sottolineando come tale dettaglio faccia subito pensare ad una possibile cancellazione o ad un rinvio a data da destinarsi.

(3/3) thing may be either really good or really bad news. The pessimistic way to look at it is maybe it was removed because the project was canned. The optimistic way to look at it is maybe it was taken off because the release date was updated to a later date. To see! — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 28, 2023

Per chi non lo sapesse, Silent Hill: The Short Message dovrebbe essere una demo interattiva di cui non si conoscono ancora i dettagli e che ancora oggi non è mai stata annunciata ufficialmente da Konami. Il progetto era emerso a seguito della classificazione in Corea e poi grazie al materiale trafugato che aveva svelato la sinossi del gioco.

Solitamente la comparsa di un gioco nelle rating board internazionali anticipa sempre l’arrivo di novità imminenti. In ogni caso, qualora The Short Message non fosse stato cancellato, è probabile che ne sapremo di più nel corso degli eventi estivi di quest’anno. Del resto, sono diversi i progetti in cantiere per il ritorno della serie Silent Hill, ad iniziare da Silent Hill 2 Remake fino ad arrivare a Silent Hill f, passando per Silent Hill Townfall e Silent Hill Ascension ed è ormai un bel po’ che gli appassionati bramano novità soprattutto riguardo i due progetti citati.

