Silent Hill: The Short Message, nuovo gioco classificato in Corea: annuncio imminente?

Un nuovo gioco della serie Silent Hill è stato classificato in Corea. Stando a quanto riportato da Gematsu, The Game Rating and Administration Committee of Korea ha valutato in queste ore un misterioso gioco mai annunciato da Konami dal titolo Silent Hill The Short Message.

La classificazione di Silent Hill: The Short Message non riporta ulteriori dettagli né le piattaforme, quindi al momento possiamo solo fare delle speculazioni al riguardo. Il sottotitolo del gioco suggerisce che il gioco non sia in realtà un nuovo capitolo della saga, quanto piuttosto un progetto minore.

Stando agli ultimi rumor, sarebbero tre i progetti in cantiere per il rilancio della serie horror di Konami: un nuovo capitolo di Silent Hill, il remake di Silent Hill 2 e un gioco a episodi. Non dimentichiamoci poi che nelle ultime settimane si è parlato molto anche dell’esistenza di Project Sakura, un fantomatico teaser giocabile in stile P.T. che dovrebbe riferirsi al nuovo capitolo della serie.

A giudicare dal nome del gioco, che fa immediatamente pensare ad un’esperienza ludica di breve durata, è molto probabile che quel titolo si riferisca proprio ad una demo giocabile del prossimo Silent Hill per PS5, ma non è da escludere che il nuovo progetto sia in realtà tutt’altro. Per scoprirlo, non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Konami. Ormai, dovremmo essere davvero vicini ad un annuncio.

