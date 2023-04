Redfall: trailer di lancio per il nuovo gioco di Arkane

A pochi giorni di distanza dal debutto, Redfall torna a mostrarsi nel consueto trailer di lancio che ci ricorda che il gioco è in arrivo il prossimo 2 maggio 2023 su PC, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra un mix di cut-scene e sequenze di gameplay che ci offrono una breve panoramica delle caratteristiche del gioco. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che di recente Arkane ha rivelato diversi nuovi dettagli sul gioco, compresa la durata della campagna principale che si attesta sulle 20 ore. Una durata che ovviamente è destinata a crescere ulteriormente qualora decideste di dedicarvi anche al completamento di tutte le missioni ed attività secondarie.

Annunciato in occasione dell’evento di Microsoft del 2021, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin che può essere giocato sia in solitaria che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere sinergicamente per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci.

Scopri la verità, riprenditi Redfall

L’isola di Redfall, Massachusetts, è assediata da vampiri che hanno oscurato il sole e isolato la città dal mondo esterno. Esplora il mondo aperto e tuffati in una coinvolgente campagna in cui dovrai svelare il mistero legato alla comparsa dei vampiri. Alleati con i pochi sopravvissuti contro le creature che minacciano di dissanguare la città.