Redfall: durata della storia principale svelata da Arkane

Quanto durerà la storia principale di Redfall? Stando a quanto dichiarato da Arkane, per completare la campagna ci vorranno circa 20 ore. Una durata che ovviamente è destinata a crescere ulteriormente qualora decideste di dedicarvi anche al completamento di tutte le missioni ed attività secondarie.

A rivelarlo è stato il Creative Director Harvey Smith in un’intervista rilasciata ai microfoni di Wccftech, specificando che tale durata si riferisce solo alla storia principale, ma che ci sono molti contenuti secondari da prendere in considerazione.

Per la maggior parte delle persone ci vorrà di più, soprattutto chi farà i rifugi, i nidi ed esplorerà l’intero mondo.”

Volendo andare di corsa, senza esplorare tutto il mondo di gioco, ha riferito Smith, impiegheremo 20 ore. La durata però aumenterà se decideremo di concentrarci anche sull’esplorazione dei rifugi e dei nidi. Inoltre, c’è anche il sistema Grave Locks che permette di potenziare le proprie abilità. Senza contare ovviamente la possibilità di cambiare personaggio. Possibilità che aumenterà inevitabilmente il tempo di gioco di chi vorrà provarli tutti.

Annunciato in occasione dell’evento di Microsoft del 2021, Redfall è uno sparatutto in soggettiva con impostazione open-world sviluppato da Arkane Austin, godibile sia in solitaria che con un assetto multiplayer cooperativo per un massimo di quattro utenti. I compagni di squadra possono scegliere tra diversi eroi dall’equipaggiamento unico e combattere per sconfiggere la legione di vampiri e i loro seguaci.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Redfall arriverà il 2 maggio 2023 su PC, Xbox Series X|S. Il gioco sarà disponibile anche su Game Pass dal Day One