I fan di Star Trek ora possono esplorare una ricostruzione virtuale dell’USS Enterprise

Gli appassionati di Star Trek potranno visitare la celebre USS Enterprise comodamente da casa loro. Come riporta Deadline, l’ultimo aggiornamento dell’Archivio Roddenberry ha portato con sé una ricostruzione virtuale a 360 gradi del ponte di comando della Starship Enterprise. Peraltro, il portale offre la ricostruzione delle diverse rappresentazioni del ponte, così come viste nelle numerose serie TV e gli altrettanti film ambientati nell’universo di Star Trek. Dalla versione della serie originale, al più recente Picard, passando per Discovery e Strange New Worlds.

I fan possono fare clic sulla versione dell’Enterprise che vogliono vedere e quindi muoversi all’interno del ponte virtuale usando il mouse. È anche possibile interagire con i pannelli e gli schermi, che emettono suoni interattivi quando ci si clicca sopra.

L’Archivio Roddenberry nasce da una collaborazione pluriennale tra gli eredi del creatore di Star Trek, Gene Roddenberry, e la società di grafica cloud OTOY. È un grande insieme di opere d’archivio digitali ed include diversi contenuti multimediali, tra cui una videointervista a William Shatner con una versione olografica del ponte USS Enterprise del 1979 come sfondo. In uno dei video John de Lancie, che ha interpretato Q dal 1987 in Star Trek: The Next Generation, narra la storia del ponte della Starship Enterprise attraverso decenni di spettacoli e film.

Il team dell’Archivio Roddenberry ha annunciato di essere già al lavoro per aggiungere ulteriori ricostruzioni di set virtuali che i fan potranno esplorare in futuro oltre a quelle già disponibili. Uno dei progetti su cui stanno lavorando è una ricostruzione in scala 1:1 dell’intera Starship Enterprise dal film del 1979 Star Trek: The Motion Picture.