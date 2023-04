Covid: bollettino settimanale 21-27 aprile 2023

I dati del bollettino settimanale sono incoraggianti, ma non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad agire con prudenza e responsabilità.

L’Italia sta lentamente uscendo dalla terza ondata di Covid-19, come dimostrano i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute. Nella settimana dal 21 al 27 aprile 2023, i nuovi contagi sono stati 23.132, in calo del 17,3% rispetto alla settimana precedente, mentre i decessi sono stati 156, in diminuzione del 18,3% rispetto alla settimana precedente.

Questi numeri incoraggianti sono il risultato del successo della campagna di vaccinazione italiana, che sta progredendo costantemente. Tuttavia, è importante sottolineare che l’emergenza Covid-19 non è ancora terminata, e che il rischio di una quarta ondata rimane elevato.

La percentuale di positività rimane sostanzialmente stabile nell’ultima settimana, attestandosi al 6,9%, leggermente inferiore rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, la quantità di test eseguiti è in diminuzione del 16,5%, il che potrebbe indicare una diminuzione dell’impegno nella lotta contro il virus.

Un altro dato positivo è la riduzione della quota di reinfezioni, che rappresentano meno di un terzo dei nuovi casi Covid-19 rispetto alla settimana precedente. Questo è un chiaro segnale che le vaccinazioni stanno funzionando e che la popolazione sta acquisendo immunità. Tuttavia, i medici di famiglia continuano a segnalare una coda di infezioni, soprattutto tra i giovani. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che molti giovani non sono ancora stati vaccinati, o al fatto che molti di loro non prendono le precauzioni necessarie per prevenire la diffusione del virus.