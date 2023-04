Chi Segna Vince: trailer e foto del film di Taika Waititi

Searchlight Pictures presenta il trailer ufficiale e le foto di Chi Segna Vince, nuova commedia sportiva tratta da una storia vera diretta dal premio Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) che racconta la storia della squadra di calcio delle Samoa Americane, che ha subito la peggiore sconfitta nella storia della Coppa del Mondo, perdendo 31 a 0 contro l’Australia nel 2001.

Con l’avvicinarsi delle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2014, la squadra ingaggia un allenatore sfortunato e anticonformista (Michael Fassbender) per aiutarla a risollevarne le sorti. Il cast del film include anche Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House e Kaimana.

Chi Segna Vince è prodotto da Waititi insieme a Jonathan Cavendish e Garrett Basch, mentre Andy Serkis, Will Tennant e Kathryn Dean sono i produttori esecutivi. Tra i produttori aggiuntivi figurano Mike Brett e Steve Jamison, che ha diretto il documentario del 2014 da cui è tratto il film. Chi Segna Vince arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche italiane.

