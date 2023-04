PS5: svelati bundle con Final Fantasy 16, cover per PS5 e DualSense a tema

PlayStation e Square Enix hanno annunciato l’arrivo di un bundle di PS5 con Final Fantasy 16. Il prodotto sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023, data di lancio del gioco, solo negli USA tramite PlayStation Direct e includerà una PlayStation 5 Standard o Digital (quest’ultima per ora confermata solo per il mercato giapponese) con una copia digitale di Final Fantasy 16.

The PS5 Console Final Fantasy XVI Bundle launches June 22. Pre-order from https://t.co/y9oEB5aBse starting May 4 pic.twitter.com/Poez24d1HU — PlayStation (@PlayStation) April 26, 2023

Solo per il mercato giapponese, inoltre, sono stati annunciati diversi accessori, tra cui uno splendido Dualsense e una Cover PS5 a tema. Come potete vedere dall’immagine qui sotto, sia il Dualsense che la Cover sono di colore nero. Il controller presenta alcuni dettagli in color oro e azzurro, mentre la cover per PS5 mostra al centro l’artwork del logo di Final Fantasy 16, ovvero Fenice e Ifrit che si scontrano, in colore oro.

Come detto, questi due saranno distribuiti solo in Giappone con tiratura limitatissima e potrebbero non arrivare in Occidente. Discorso diverso, invece, per il bundle con PS5 + gioco: come abbiamo visto nei mesi scorsi, bundle come questo arrivano in ritardo in Italia ma vengono comunque resi disponibili.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 su PS5.

