Marte: uno studio si concentra sul nucleo

Il lander della NASA InSight ha recentemente concluso la sua missione scientifica, ma i dati raccolti durante il suo periodo di attività continueranno a offrire sorprese alla comunità scientifica. In particolare, InSight ha registrato i primi terremoti di Marte, e le informazioni raccolte durante questi eventi stanno aiutando i ricercatori a comprendere meglio il pianeta rosso.

Uno studio recente, coordinato dalla Scuola di Scienze della Terra dell’Università di Bristol e pubblicato su Proceedings of the National Academies of Sciences, ha utilizzato i dati dei terremoti registrati da InSight per delineare la ‘carta d’identità’ del nucleo di Marte. Grazie a queste informazioni, i ricercatori hanno scoperto che il nucleo di ferro liquido del pianeta è più piccolo e denso di quanto si pensasse in precedenza, e che contiene anche altri elementi come zolfo, ossigeno, carbonio e idrogeno.

Lo studio si è concentrato sui dati di due terremoti registrati da InSight nel 2021, che hanno avuto origine nel versante opposto di Marte rispetto al lander. Questi terremoti distanti hanno rappresentato una sfida particolare per gli scienziati, poiché le loro onde sismiche si sono propagate in profondità prima di essere rilevate da InSight. Inoltre, i terremoti distanti sono più difficili da individuare poiché una grande quantità di energia viene dispersa o deviata mentre le onde attraversano il pianeta.

Nonostante le difficoltà, gli autori dello studio sono riusciti a determinare le caratteristiche del nucleo di Marte grazie ai dati raccolti da InSight. Le dimensioni delle scosse sismiche sono state un fattore importante nell’analisi, così come l’impatto di un meteoroide che ha causato uno dei terremoti studiati. Eventi di questo tipo sono utili per gli scienziati poiché consentono di individuare con precisione l’epicentro delle scosse sismiche.

La ricerca condotta dagli scienziati ha dimostrato che determinare le caratteristiche del nucleo planetario è fondamentale per comprendere come si sono formate le condizioni del Sistema Solare e come questo abbia influenzato la formazione dei pianeti. Il lavoro di InSight ha permesso di conoscere meglio il pianeta rosso e di fare importanti progressi nella comprensione del nostro Sistema Solare.