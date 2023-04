I robotaxi di San Farcisco ora sono attivi 24 ore su 24

tando ad un recente post su Twitter del CEO di Cruise Kyle Vogt, il servizio di robotaxi in fase di test a San Francisco è finalmente attivo a pieno regime

Stando ad un recente post su Twitter del CEO di Cruise Kyle Vogt, il servizio di robotaxi in fase di test a San Francisco è finalmente attivo a pieno regime. Offrirà corse 24 su 24 e non più in alcune specifiche fasce orarie prestabilite.

Il post spiega anche che presto i taxi a guida completamente autonoma di Cruise invaderanno numerose altre città, tra cui Dallas, in Texas.

La rete di robotaxi ora offre corse 24 ore su 24 a San Francisco. Come sottolinea The Kilowatts su Twitter, attualmente il servizio di robotaxi è aperto 24 ore su 24 solamente per i dipendenti di General Motors e alcuni altri clienti selezionati dall’azienda. Tutti gli altri potranno ancora usare il servizio solamente dalle 22:00 alle 5:30, ma è molto probabile che questo cambierà presto.

Vogt ha spiegato che in conformità con le norme sulla sicurezza, le corse pubbliche 24 ore su 24 saranno lanciate “molto presto”.

Cruise è una startup di robotaxi fondata nell’area della baia di San Francisco nel 2013. Nell’ultimo decennio, l’azienda (con il sostegno di GM) ha fatto enormi progressi in California, dove continua a cercare di espandersi. I servizi che sono stati avviati a San Francisco si sono poi estesi a Phoenix, Arizona e, più recentemente, ad Austin, Texas. A febbraio, il presidente, CEO e cofondatore di Cruise, Kyle Vogt, ha annunciato che l’azienda aveva superato un milione di miglia guidate senza nessuno al volante.