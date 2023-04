Dune: Part Two, le prime foto ufficiali del film di Denis Villeneuve

Il 3 novembre, finalmente, Dune avrà un seguito che ci porterà a scoprire l’adattamento della seconda parte del romanzo originale di Frank Herbert, caposaldo della fantascienza che ha nel 2021 avuto una nuova “riduzione” cinematografica a opera di Denis Villeneuve. Arrivano oggi le prime immagini ufficiali di Dune: Part Two, accompagnate da alcune dichiarazioni del regista stesso.

Villeneuve afferma che non si tratta di un sequel, ma effettivamente della seconda parte del film: oggettivamente il primo si chiudeva con un enorme cliffhanger e non poteva certo dirsi autoconclusivo, avendo “semplicemente” introdotto la vicenda e il periglioso cammino del protagonista, Paul Atreides.

Paul dovrà ora affrontare una prova durissima, cavalcare un verme della sabbia, qualcosa di mai compiuto prima da uno straniero come lui, accolto nella tribù dei Fremen a patto che riesca a divenire uno di loro.

È questione di vita o di morte, perché se sbagli sei morto. Si tratta di un rito di passaggio, il modo in cui si diventa adulti nel mondo dei Fremen. È una parte molto importante della loro cultura e rispettano i vermi come fossero semidei, intrattenendo con loro un rapporto di tipo religioso.

afferma il regista, che tra l’altro svela non solo nuove immagini dei personaggi interpretati da Timothee Chalamet, Zendaya, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Rebecca Ferguson e Dave Bautista, ma anche il first look della principessa Irulan, figlia dell’imperatore Shaddam IV (interpretata da Florence Pugh, definita da Villeneuve stesso “regale”) e di Austin Butler nel ruolo dell’erede Harkonnen, Feydh-Rautha, spietato elemento che entrerà in contrasto con Paul. Si tratta del personaggio che, nel film di David Lynch, fu interpretato da Sting. “Un incrocio tra un serial killer psicotico e sociopatico e Mick Jagger” stando alla curiosa descrizione del regista. Il cast vedrà anche il ritorno di Javier Bardem, Charlotte Rampling e Stephen McKinley Henderson, mentre tra i nuovi ingressi troviamo anche Christopher Walken, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

