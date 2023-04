DJI Mavic 3 Pro: il drone con sistema di tre fotocamere

Il drone DJI Mavic 3 Pro vanta la telecamera Hasselblad del Mavic e altre due telecamere che offrono un massimo di 43 minuti di tempo di volo, oltre alla firma di DJI Sensore di ostacoli omnidirezionale e trasmissione video HD a 15 km.

Da DJI stiamo costantemente evolvendo i nostri prodotti per aiutare a catturare scenari affascinanti ed esplorare la narrazione visiva attraverso video e fotografie. La combinazione di tre telecamere del Mavic 3 Pro offre agli utenti la possibilità di passare da una composizione all’altra con un solo tocco, consentendo ai creatori di contenuti di ottenere una varietà più ampia di riprese in meno tempo che mai. Non vediamo l’ora di vedere il risultato finale di come le persone utilizzeranno il drone per alterare la percezione degli spettatori dello spazio e della distanza.