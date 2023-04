A Haunting in Venice: teaser trailer del terzo film su Poirot di Kenneth Branagh

Finalmente abbiamo una data ufficiale d’uscita e un teaser trailer per A Haunting in Venice di Kenneth Branagh, che per la terza volta dirige e interpreta una storia del celebre detective Hercule Poirot. Tratto dal romanzo “Hallowe’en Party” di Agatha Christie (pubblicato nel nostro paese col titolo “Poirot e la strage degli innocenti”), il nuovo film ha tinte decisamente più sovrannaturali rispetto ai precedenti Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo, e a differenza dai due precedenti, è la prima volta che viene portato sul grande schermo.

Interessante anche la data d’uscita scelta per la pellicola, il 15 settembre worldwide: un periodo perfetto per essere presentata, qualche giorno prima, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che si terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre. Diciamo questo perché, con l’ambientazione veneziana che ha il film, sarebbe davvero un peccato non sfruttare l’occasione, ma non c’è stato ancora alcun annuncio in merito.

Nel nuovo film Poirot si è ritirato a vita privata, imponendosi un auto-esilio nella città più glamour al mondo, Venezia. Accettando – riluttante – un invito a una serata presso un decadente palazzo storico, il celebre detective si trova faccia a faccia con un omicidio non solo misterioso e denso di segreti, ma anche ben più sinistro di quanto abbia mai fronteggiato.

La sceneggiatura è di Michael Green (nominato all’Oscar) con Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott e Simon Kinberg come produttori e Louise Killin, James Prichard e Mark Gordon come produttori esecutivi. Nel cast abbiamo Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh.

Leggi anche: