Twitter ha fatto un enorme regalo a Russia Today e ai media della Cina comunista

In gran segreto, il social ha rimosso un badge che metteva in difficoltà gli organi di propaganda di diversi governi autoritari.

Twitter ha rimosso le etichette “finanziato dal governo” e “affiliato allo stato” dagli account di diversi media. Via le etichette che avevano mandato su tutte le furie la BBC e NPR, dunque. Ma gli stessi avvisi sono stati rimossi anche dagli account di media effettivamente controllati da governi autoritari e privi di qualsiasi forma di reale indipendenza dalla politica.

Gli account Twitter di RT (ex Russia Today) e Xinhua erano precedentemente etichettati come “media affiliati allo stato russo” e “media affiliati allo stato cinese”, ma quelle etichette sono scomparse nella giornata di ieri.

Significa che i megafoni di dittature e autocrazie ora hanno il diritto di spacciarsi per quello che non sono: media indipendenti e votati alla verità. “Promuoviamo la libertà a discapito della censura, la verità a discapito della narrazione”, si legge ad esempio sulla descrizione dell’account di RT, che compare sopra a diversi tweet che rimandano a notizie fuorvianti o false sulla guerra in Ucraina.

Anche Dot Dot News, un media di Hong Kong affiliato alla Cina ha perso l’etichetta che lo indicava come media di Stato e lo stesso è successo ad RTHK.

“Twitter è bloccato in Cina, tuttavia molti media cinesi, funzionari e giornalisti aggirano il blocco per usarlo”, si legge in un rapporto di Hong Kong Free Press.

Ma l’etichetta non è l’unica cosa ad essere stata rimossa. Sono spariti anche quei guardrail che impedivano ai tweet pubblicati da media e giornalisti di regime di diventare virali. Twitter ha recentemente smesso di limitare la portata dei tweet degli account affiliati a governi autoritari.