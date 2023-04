The Flash: il trailer giapponese mostra scene inedite

La versione giapponese del nuovo trailer di The Flash vanta un montaggio diverso, includendo scene non presenti in quello internazionale.

Non è una novità che i trailer nipponici dei film siano spesso montati diversamente da quelli internazionali: nella maggior parte del mondo si provvede a doppiare o sottotitolare il trailer originale, ma in Giappone il marketing ripensa ad hoc il montaggio includendo o escludendo alcuni elementi più o meno impattanti presso il pubblico locale. È il caso del nuovo trailer di The Flash, che nella versione giapponese presenta non solo una colonna sonora diversa, ma una esposizione delle scene alternativa, che mixa anche scene già viste precedentemente ad altre totalmente inedite, come una con i due Barry a confronto nella stanza della versione “giovane”.

Il cast di The Flash, diretto da Andy Muschietti, vedrà presenti, oltre a Ezra Miller in due versioni di Barry Allen, anche Ben Affleck e Michael Keaton (entrambi come Bruce Wayne / Batman dei rispettivi universi), Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry. Il film è prodotto da Barbara Muschietti e Michael Disco, la sceneggiatura è di Christina Hodson con una screen story di John Francis Daley e Jonathan Goldstein e Joby, basato sui personaggi dell’Universo DC. I produttori esecutivi sono Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins.

In “The Flash” i mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare infausti eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato…. malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza per Barry è ‘correre per la sua vita’. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo?

