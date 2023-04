L’Asus ROG Ally costerà meno di 1000$ e uscirà tra poche settimane

Secondo The Verge, l'ASUS ROG Ally sarà disponibile tra pochissime settimane. Costerà "sicuramente" meno di 1000$. Meno però non vuol dire "molto meno".

Il ROG Ally è l’atteso handheld di Asus: in breve, è una potente console di gioco ottimizzata per il cloud gaming (ma non solo) basata su Windows 11 e che potrebbe mettere il fiato sul collo allo Steam Deck. In queste ore è emersa la data di uscita ufficiale dell’Asus Rog Ally, oltre che il suo possibile prezzo di lancio.

Come lo Steam Deck, anche l’Asus ROG Ally sarà disponibile in diverse versioni, con potenza e prestazioni diverse. Ad ogni modo, sappiamo per certo che sarà un mostro di potenza a prescindere dalla versione scelta: usa un avanzato SOC AMD con CPU Zen 4 e GPU RDNA 3.

Proprio per la sua potenza, c’è chi sospetta che sarà proprio il ROG Ally – più che lo Steam Deck – ad aprire le porte ad un nuovo segmento di console, cambiando per sempre il modo in cui giochiamo ai nostri titoli preferiti. Insomma, la console di ASUS potrebbe ricevere una domanda piuttosto elevata.

Secondo The Verge, l’ASUS ROG Ally sarà disponibile a partire dall’11 maggio. Alcune altre fonti citano invece una data leggermente diversa: il 18 maggio. Poco importa, la sostanza rimane la stessa: rimangono ancora pochissime settimane e l’attesa è quasi finita.

E il prezzo? Un dirigente di Asus ha confermato che la console costerà “al 200%” meno di 1000 dollari. Che però potrebbe tranquillamente significare che ne costerà 999$. A quel punto, alcuni consumatori potrebbero ritenere più desiderabile spendere qualcosina di più per un laptop da gaming di 1-2 anni fa.