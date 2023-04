Il Galaxy Z Fold5 sarà un pochino più leggero e compatto

Per il resto, un noto tipster sostiene che sarà la generazione "con meno novità in assoluto" rispetto al modello precedente.

Come riportato in precedenza, l’evento Galaxy Unpacked di Samsung per quest’anno potrebbe tenersi alla fine di luglio. Il secondo evento del marchio sudcoreano di solito vede il lancio di nuove generazioni di telefoni pieghevoli, smartwatch e tablet. Non deve stupire allora che i leak sulla quinta generazione di Z Fold e Z Flip stanno già iniziando ad emergere in rete.Il tipster Ice Universe ha condiviso le presunte dimensioni del Z Fold 5.

In termini di dimensioni, secondo Ice Universe, il Samsung Galaxy Z Fold 5 misurerà 154,9 x 129,9 x 6,1 mm quando è aperto e 154,9 x 67,1 x 13,4 mm quando è piegato. In questo è molto simile al suo predecessore, ma ci sono comunque delle piccole differenze. Le dimensioni suggeriscono che sarà più corto, stretto e sottile di 0,2 mm rispetto allo Z Fold 4. Il prossimo telefono pieghevole dovrebbe pesare 254 grammi rendendolo più leggero di 9 grammi rispetto allo Z Fold 4. Il tipster ha aggiunto che lo Z Fold 5 sarà la generazione che offrirà meno novità in assoluto rispetto alla generazione precedente. Insomma, a parte le piccole differenze di peso e dimensioni, non aspettatevi molte altre novità.

I rapporti suggeriscono che il Samsung Galaxy Z Fold 5 sarà dotato di un nuovo meccanismo a cerniera a goccia d’acqua che eliminerà lo spazio tra i pannelli quando piegato. La piattaforma di benchmark Geekbench ha rivelato che il prossimo pieghevole sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 2. Il Galaxy Z Fold 5 dovrebbe avere un display esterno da 6,2 pollici. Si dice anche che manterrà lo stesso setup della fotocamera del suo predecessore.