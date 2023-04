Guardiani della Galassia Vol. 3: una clip flashback dal passato di Rocket Raccoon

Trailer, clip e spot di Guardiani della Galassia Vol. 3 ci hanno venduto il film come una action comedy ricca di umorismo e azione epica, ma sappiamo che ci sarà anche una componente emozionale piuttosto marcata, che coinvolgerà tutti i componenti del team a partire da Rocket Raccoon, l’amatissimo procione parlante che non conosce le mezze misure. La nuova clip rilasciata da Marvel Entertainment, “Good to Have Friends”, ci immerge in questo lato commovente della pellicola con uno spezzone flashback tratto dal passato di Rocket.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, il celebre gruppo di improbabili supereroi galattici si sta ambientando sulla nuova base di Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento e problematico passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine stessa dei Guardiani.

Karen Gillan, che nella saga interpreta Nebula, ha descritto questo nuovo capitolo della serie cinematografica come un qualcosa di agrodolce:

Lavorare al volume 3 di Guardiani della Galassia è stata un’esperienza fantastica: ho adorato lavorare sul film… è stato così bello. Mi è piaciuto molto vedere fin dove si è spinto il personaggio, e collaborare ancora con James Gunn, è stato come vedere la famiglia riunita. Questa volta ci siamo posti su di un nuovo livello. Ed essere arrivati al capitolo finale è stato un qualcosa dalla sensazione agrodolce.

Nel film ritroviamo Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel e Bradley Cooper a impersonare vocalmente Groot e Rocket Racoon nella versione originale e in più Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Guardiani della Galassia: Volume 3 è scritto e diretto da James Gunn e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith e Simon Hatt sono i produttori esecutivi.

