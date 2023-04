Gran Turismo 7: nuovo update con quattro nuove auto in arrivo su PS4 e PS5

Gran Tursimo 7 si aggiornerà la prossima settimana con un nuovo update che introdurrà 4 nuove auto su PlayStation 4 e Playstation 5. I dettagli sull’aggiornamento al momento non sono stati ancora diffusi, ma un chiaro indizio preannuncia che tra le varie novità dell’update ci sarà anche l’introduzione di quattro nuove vetture.

Updates is coming this week. 今週、アップデート来ます。 #GT7 pic.twitter.com/SqZZHPllhG

L’arrivo di una nuova patch è stato annunciato con un tweet di Kazunori Yamauchi, il CEO di Polyphony Digital. Nel post non viene rivelata alcuna data d’uscita, ma se guardate bene noterete che al post è stata allegata anche un’immagine teaser che mostra la forma di quattro vetture, che faranno il loro ingresso in Gran Turismo 7 proprio con il nuovo aggiornamento.

Se guardiamo l’immagine, appare evidente che due delle auto gratis della nuova saranno delle vetture monoposto da Formula 1, 2 o Super Formula. Le altre due potrebbero trattarsi della Jaguar XJ220 e della Mercedes-AMG GT3 EVO, stando alle teorie condivise in rete dai giocatori.

Per il resto, la nuova patch dovrebbe introdurre anche altre novità oltre alle 4 auto, come nuovi circuiti e competizioni, in aggiunta alla risoluzione di problemi e bug del gioco. Per scoprirlo, però, non ci resta che attendere qualche giorno.