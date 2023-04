Alaska: i ricercatori pensavano fosse l’osso di un orso, ma era di una donna

Le prime popolazioni a vivere nelle Americhe migrarono dalla Siberia attraverso il ponte terrestre di Bering più di 20.000 anni fa. Alcuni si spinsero a sud fino alla Terra del Fuoco, sulla punta del Sud America. Altri si stabilirono in aree molto più vicine al luogo di origine, dove i loro discendenti prosperano ancora oggi. In “A paleogenome from a Holocene individual supports genetic continuity in Southeast Alaska“, pubblicato sulla rivista iScience, la biologa evoluzionista Charlotte Lindqvist dell’Università di Buffalo e i suoi collaboratori dimostrano, grazie all’analisi di dati genetici antichi dello studio, che alcuni moderni nativi dell’Alaska vivono ancora quasi esattamente dove vivevano i loro antenati circa 3.000 anni fa. Questo suggerisce una continuità genetica e culturale nella regione. Inoltre, la scoperta che un osso inizialmente identificato come proveniente da un orso fosse in realtà di una donna, dimostra l’importanza dell’analisi genetica nella ricerca archeologica e storica. “Ci siamo resi conto che le moderne popolazioni indigene dell’Alaska, qualora fossero rimaste nella regione fin dalle prime migrazioni, avrebbero potuto essere imparentate con questo individuo preistorico”, spiega Alber Aqil, primo autore dell’articolo. La scoperta ha portato a cercare di risolvere questo mistero, che le analisi del DNA sono adatte a risolvere quando i resti archeologici sono così scarsi come in questo caso.

Imparare da un antenato

I primi popoli avevano già iniziato a spostarsi verso sud lungo la costa nord-occidentale del Pacifico prima che diventasse praticabile una via interna tra le calotte glaciali. Alcuni, tra cui la donna della grotta, si stabilirono nell’area che circonda il Golfo dell’Alaska. In quest’area vivono oggi la nazione Tlingit e altri tre gruppi: Haida, Tsimshian e Nisga’a. Quando Aqil e i suoi colleghi hanno analizzato il genoma di questo individuo di 3.000 anni fa – “una ricerca che non era possibile solo 20 anni fa”, ha osservato Lindqvist – hanno stabilito che la sua parentela più stretta è quella con i nativi dell’Alaska che vivono nell’area oggi. Questo fatto ha dimostrato che era necessario documentare con attenzione e nel modo più chiaro possibile qualsiasi connessione genetica dell’antica donna con gli attuali nativi americani. In questi sforzi, è importante collaborare strettamente con le popolazioni che vivono nelle terre in cui si trovano i resti archeologici. Per questo motivo, la cooperazione tra le popolazioni native dell’Alaska e la comunità scientifica è stata una componente significativa delle esplorazioni delle grotte che si sono svolte nella regione. L’Associazione Cooperativa Wrangell ha chiamato l’antico individuo analizzato in questo studio “Tatóok yík yées sháawat” (Giovane donna in grotta).

La continuità genetica nel sud-est dell’Alaska persiste per migliaia di anni

In effetti, la ricerca di Aqil e Lindqvist ha dimostrato che Tatóok yík yées sháawat è in realtà il parente più stretto delle attuali popolazioni Tlingit e di quelle delle tribù vicine lungo la costa. La loro ricerca rafforza quindi l’idea che la continuità genetica nel sud-est dell’Alaska sia continuata per migliaia di anni. La migrazione umana in Nord America, sebbene sia iniziata circa 24.000 anni fa, è avvenuta a ondate, una delle quali, circa 6.000 anni fa, ha incluso i Paleo-Inuit, precedentemente noti come Paleo-Eskimos. Importante per la comprensione delle migrazioni dei popoli indigeni dall’Asia, il DNA di Tatóok yík yées sháawat non ha rivelato un’ascendenza dalla seconda ondata di coloni, i Paleo-Inuit. In effetti, le analisi effettuate da Aqil e Lindqvist hanno contribuito a far luce sul dibattito in corso sulle rotte migratorie, sulle mescolanze tra le persone di queste diverse ondate e sui moderni modelli territoriali delle popolazioni interne e costiere del Pacifico nordoccidentale in epoca precoloniale. Le narrazioni orali delle origini del popolo Tlingit includono la storia dell’ultima eruzione del Monte Edgecumbe, che li collocherebbe esattamente nella regione 4.500 anni fa. Tatóok yík yées sháawat, il loro parente, informa quindi non solo i ricercatori antropologici moderni, ma anche il popolo Tlingit stesso. Per rispetto del diritto del popolo Tlingit di controllare e proteggere il proprio patrimonio culturale e le proprie risorse genetiche, i dati dello studio di Tatóok yík yées sháawat saranno disponibili solo dopo la revisione del loro utilizzo da parte del Consiglio Tribale della Wrangell Cooperative Association.