Transformers – Il Risveglio: il produttore lo presenta come un film diverso dalla saga di Michael Bay

A giugno farà il suo esordio nelle sale cinematografiche Transformers – Il Risveglio, il nuovo lungometraggio del franchise Hasbro, ed il produttore Lorenzo di Bonaventura ha dichiarato a Collider che questa produzione sarà un qualcosa di diverso rispetto alla saga di Michael Bay, ma che ingloberà anche degli elementi già visti nei precedenti film.

Ecco le sue parole:

Penso che la struttura di base sia unica, e sarà comunque influenzata dalla saga di Michael Bay, ma così come si è visto in Bumblebee, daremo alle storie un qualcosa di differente. Punteremo su una storia dal forte impatto emotivo. Con Bumblebee c’era chi diceva che non si trattava di un film con abbastanza scene d’azione, ma, al di là di tutto, è stato ben accolto. Perciò l’obiettivo è raggiungere quel senso d’intimità presente in Bumblebee con degli elementi che hanno da sempre costituito i film di Michael Bay.