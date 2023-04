The Equalizer 3: ecco il trailer del film con Denzel Washington

Dopo che ieri era stata annunciata l’uscita del trailer di The Equalizer 3, accompagnata dal poster del lungometraggio, oggi, puntualmente, è arrivato online il filmato del film con protagonista Denzel Washington.

Ecco il trailer.

In questo nuovo capitolo il personaggio protagonista, Robert McCall, si ritroverà in Italia, e questo perché, così come recita la caption, “la giustizia non conosce confini”. In The Equalizer 3 l’interprete protagonista Denzel Washington sarà accompagnato da Dakota Fanning. I due hanno già lavorato insieme a Man on Fire.

Il cast comprende anche Gaia Scodellaro (Promises), Eugenio Mastrandrea (From Scratch), Remo Girone (Ford v Ferrari), Sonia Ammar (Scream), Daniele Perrone (Baaria), Andrea Scarduzio (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) e Andrea Dodero (Blocco 181).

La saga di The Equalizer è tratta da una serie televisiva degli anni Ottanta, e racconta di Robert, un ex killer al soldo del Governo, che si trova a vivere una tranquilla pensione dopo una finta morte. Ma Robert è ancora perseguitato dal suo passato fatto di azione e violenza.