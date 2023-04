The Conjuring 4: rivelato il titolo del nuovo lungometraggio

Ecco il titolo di The Conjuring 4, rivelato durante il CinemaCon di Las Vegas dalla Warner Bros. Discovery.

Il CinemaCon di Las Vegas ha portato la Warner Bros. Discovery a rivelare diversi dettagli riguardi a progetti che arriveranno prossimamente sullo schermo: tra questi c’è stato anche l’annuncio del titolo di The Conjuring 4, che sarà intitolato The Conjuring: Last Rites.

Questo titolo potrebbe anche preannunciare che si possa trattare dell’ultimo film della saga, così come si è vociferato qualche tempo fa. Ricordiamo che tra la saga originale e gli spin-off sono stati già realizzati sette lungometraggi relativi a The Conjuring, e c’è anche una serie TV in sviluppo.

A scrivere la sceneggiatura di The Conjuring 4 sarà chiamato David Leslie Johnson-McGoldrick, autore che ha già sceneggiato il secondo ed il terzo capitolo della saga. La produzione è affidata a James Wan e Peter Safran.

Chiaramente anche questo quarto capitolo della saga horror avrà come protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga, che torneranno a vestire i panni dei coniugi Warren, personaggi realmente accaduti da cui è partita l’idea della saga.