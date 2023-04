SpaceX espande la sua presenza: nuovo sito di lancio approvato in California

La U.S. Space Force ha dichiarato che SpaceX di Elon Musk ha ottenuto l’approvazione per l’affitto di un secondo impianto di lancio di razzi in una base militare in California, dando alla compagnia spaziale la possibilità di avere il suonegli Stati Uniti. In base al contratto di locazione, SpaceX lancerà i suoi razzi Falcon dallo Space Launch Complex-6 della Vandenberg Space Force Base , un sito di lancio militare a nord di Los Angeles dove la compagnia spaziale gestisce un’altra piattaforma di lancio. Secondo quanto riportato da Reuters, un comunicato della Space Force di lunedì sera afferma che una lettera di sostegno alla decisione è stata firmata venerdì dal comandante dello Space Launch Delta 30, Col. Rob Long. La dichiarazione non menzionava la durata del contratto di locazione di SpaceX. Il nuovo sito di lancio, lasciato libero l’anno scorso dalla joint venture Boeing-Lockheed United Launch Alliance, offre a SpaceX più spazio per gestire un programma sempre più fitto di lanci di satelliti commerciali, governativi e privati. La base spaziale di Vandenberg consente di effettuare lanci con una traiettoria verso sud, sopra l’oceano Pacifico, spesso utilizzata per il monitoraggio meteorologico, i satelliti militari e quelli di spionaggio che di solito si affidano alle orbite polari terrestri. La concessione dello Space Launch Complex-6 da parte di SpaceX arriva mentre le compagnie missilistiche si preparano a competere per il programma di lancio spaziale per la sicurezza nazionale di fase 3 del Pentagono, uno sforzo spartiacque per l’approvvigionamento di lanci militari che dovrebbe iniziare nel 2024.