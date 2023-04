Snapchat sommerso da recensioni ad 1 stella: agli utenti non piace la nuova IA

Snapchat sta venendo sommerso da recensioni ad una stella sull’App Store e il Google Play Store. Il motivo? Agli utenti non è andata giù l’integrazione di My AI, la nuova IA conversazionale integrata all’interno di Snapchat e basata su GPT di OpenAI.

My AI è disponibile da un po’ di tempo come funzione esclusiva per gli abbonati a Snap+, l’abbonamento a pagamento del social network. La settimana scorsa Snapchat ha deciso di estenderne l’accesso a tutti gli utenti e non soltanto a quelli abbonati. Il problema? My AI compare nella scheda di Snapchat dedicata alle chat ed è sempre fissata al primo posto, prima delle conversazioni con gli altri utenti.

Sarebbe proprio questo uno dei motivi che ha scatenato la frustrazione degli utenti. My AI non si può nascondere o spostare in alcun modo. Dopo il rollout del chatbot alla comunità più ampia di Snapchat, l’app ha visto un aumento delle recensioni negative in mezzo a un crescente numero di lamentele condivise sui social media.

La scorsa settimana, la media dei voti ricevuti da Snapchat sull’App Store americano era di appena 1,67 su 5. Il 75% delle recensioni ricevute negli ultimi 7 giorni è ad una stella, secondo quanto riportato da Sensor Tower. Nell’intero primo trimestre del 2023, Snapchat aveva una media di 3,05/5 e solamente il 35% delle recensioni aveva un punteggio di 1 stella su 5.

Un’altra azienda specializzata nel monitorare il mercato delle app, Apptopia, ha segnalato che la parola “AI” compare nella stragrande maggioranza delle nuove recensioni ottenute da Snapchat nel corso degli ultimi sette giorni. Compare in ben 2.973 feedback.

Apptopia ha anche detto che Snapchat ha ricevuto circa tre volte più recensioni con una stella del solito il 20 aprile 2023. È il giorno in cui è stato annunciato il rilascio globale di My AI. Nel frattempo, le recensioni negative stanno diminuendo – anche se di tanto in tanto continuano a comparire nuove recensioni ad 1 stella.