I creatori di Stable Diffusion hanno pubblicato un’alternativa open source a GPT di OpenAI

Mercoledì, Stability AI ha rilasciato una nuova famiglia di modelli di apprendimento basati sull’IA open source chiamati StableLM. Stability spera che Stable.LM avrà lo stesso effetto catalizzante che ha avuto Stable Diffusion, il modello che ha accelerato l’avvento delle IA in grado di generare immagini partendo dall’input testuale degli utenti.

Con ulteriori miglioramenti, StableLM potrebbe essere utilizzato per creare un’alternativa open source a ChatGPT. Attualmente, StableLM è disponibile in versione alpha su GitHub. L’azienda sta rilasciando i modelli sotto licenza Creative Commons BY-SA-4.0, che richiede che qualsiasi IA creata usando questa tecnologia debba citare Stable AI come creatore originale e debba necessariamente usare lo stesso tipo di licenza.

Stability AI Ltd. è una società con sede a Londra che si è posizionata come rivale open source di OpenAI, che, nonostante il suo nome e le sue premesse iniziali, in realtà ha smesso di rilasciare versioni open source dei suoi modelli. “I modelli di linguaggio formeranno la spina dorsale della futura economia digitale e vogliamo che tutti abbiano voce in capitolo”, si legge in un post pubblicato sul blog di Stability. “Modelli come StableLM dimostrano il nostro invariato impegno per far avanzare le tecnologie basate su IA con un approccio orientato alla trasparenza, all’accessibilità e al supporto universale”.

Come altri recenti LLM “piccoli” (da LLaMA di Meta, a Dolly 2.0), StableLM afferma dovrebbe essere in grado di offrire performance molto simili a quelle di GPT-3, cioè la prima release pubblica della tecnologia alla base di ChatGPT. Oggi l’IA conversazionale di OpenAI poggia sulla tecnologia GPT-3.5, mentre GPT-4 è disponibile in fase di beta per iscritti a ChatGPT Plus.